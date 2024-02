Dornbirn will im Sommer 2025 einen eigenen Badesee haben - Machbarkeitsstudie läuft an

Die Stadt Dornbirn hat die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für den geplanten Badesee im Bereich Möckle angekündigt. Nach vorangegangenen Untersuchungen, die keine Ausschlussgründe ergaben, soll nun der nächste Schritt in der Planungsphase erfolgen.

In einer ersten Phase wurden mögliche Standorte für den geplanten Badesee evaluiert, wobei der Bereich Möckle nach weiteren Untersuchungen als geeignet befunden wurde. Die Stadt Dornbirn strebt an, ein ähnliches Freizeitangebot wie den Jannersee in Lauterach zu schaffen. Die Untersuchungen des letzten Jahres zeigten, dass weder der Standort oder die Grundwasserversorgung noch der Untergrund wesentliche Hindernisse für die Anlage eines rund 25.000 Quadratmeter großen Sees darstellen.