Dornbirn: Warum das Parken beim Waldbad Enz jetzt nicht mehr gratis ist

Parkplatz ganzjährig genutzt

Der Parkplatz ist nicht nur für Badegäste im Sommer wichtig. Er wird das ganze Jahr über etwa auch von all jenen genutzt, die einen Spaziergang in der Umgebung machen. Die Besucher des Prachtclub "Conrad Sohm" parken – insofern sie überhaupt mit dem Auto statt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen – ebenfalls beim Waldbad, da es beim Club selbst nur wenige Parkplätze gibt und ansonsten Parkverbots- und Abschleppzonen gelten.

In sozialen Medien gibt es bereits erste Reaktionen auf die Einführung von Parkgebühren. Sie würden jetzt nicht mehr mit dem Auto zum Schwimmbad fahren, meinen etwa mehrere Vorarlberger. Andere sehen es gelassen. "In die Enz kommt man perfekt mit den Öffis oder mit dem Rad", schreibt ein Dornbirner. Die Parkplätze beim Karren seien schon lange kostenpflichtig, die im Gütle ebenfalls. "Warum sollten sie es bei der Enz nicht sein?"

Vier neue Parkautomaten

Warum kostet der Parkplatz plötzlich?

Doch warum wurde überhaupt eine Parkraumbewirtschaftung eingeführt? "Die möglichst flächendeckende Bewirtschaftung der Parkplätze ist eine wichtige Maßnahme aus dem Energie- und Umweltkonzept der Stadt", erklärt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann in einer Aussendung. Die Bewirtschaftung von Parkplätzen hat jedoch weitere Gründe, wie die Stadt verdeutlicht: So soll etwa sichergestellt werden, dass immer Parkplätze zur Verfügung stehen und nicht von Dauerparkern blockiert werden. "Ein Ziel aus dem Umweltprogramm ist die verursachergerechte Aufteilung der Kosten, die für die Errichtung und Pflege der Parkplätze anfallen", so die Stadt. Die Parkscheinautomaten sind digital in das städtische Netz eingebunden, wodurch der Verwaltungsaufwand reduziert wird.