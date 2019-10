Dornbirn: Vizebürgermeister Ruepp verlässt die Politik

Dornbirns Vizebürgermeister Martin Ruepp hat bekanntgegeben, dass er mit Ende der Legislaturperiode im März 2020 seine Funktionen als Vizebürgermeister und Stadtrat beenden wird.

Ruepp ist seit 1983 in der Stadtpolitik tätig (Beginn als Obmann der JVP). 1985 wurde er in die Stadtvertretung gewählt. Im April 1999 wurde er als Vizebürgermeister bestellt und im Oktober 1999 zum Ersten mal gewählt. Die Stadtvertretung hat ihn seither in Summe fünf Mal als Vizebürgermeister gewählt.