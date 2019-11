Dornbirn verliert in Ried klar

Für den FC Dornbirn gab es beim 0:4 im heutigen Auswärtsspiel bei Aufstiegskandidat Ried trotz teilweise starker Leistung am Ende nichts zu holen.

Für die Rothosen aus Dornbirn ging es heute Vormittag zum schweren Auswärtsspiel bei Titelaspirant SV Ried. Zu Beginn waren die Gäste aus dem Ländle aber dann sogar das leicht bessere Team. Erst eine Fehlentscheidung brachte die Wieder in Front: Jefte brachte die Hausherren aus klarer Abseitsposition in der 20. Minute mit 1:0 in Front. In weiterer Folge übernahm der Favorit das Kommando und erhöhte durch ein Elfmetertor von Wießmeier auf 2:0.