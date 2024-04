Dornbirn und Uttigen eröffnen Playoff-Halbfinalserie

Der RHC Dornbirn will beim Spiel gegen Uttigen unbedingt siegen.

Dornbirn. Das erste Rollhockey-Playoff-Halbfinalspiel rückt näher, und die Spannung steigt, wenn der Viertplatzierte RHC Dornbirn am Samstag, 6. April auf den Qualifikationssieger RSC Uttigen trifft. In der „Best-of-Five-Serie” stehen sich zwei Teams gegenüber, die in der Qualifikationsrunde jeweils einen Sieg verbuchen konnten. Uttigen gewann daheim knapp in der Verlängerung, während Dornbirn einen klaren Sieg in der Stadthalle einfuhr. Trotz der geringeren Punktedifferenz in der Tabelle scheinen die Teams auf Augenhöhe zu sein.