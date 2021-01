Dornbirn und Salzburg kämpfen um den fünften Platz

Der Sieger im direkten Duell im Messeeisstadion verlässt die Eisfläche als Fünfter

Der Liveticker vom Spiel Dornbirn Bulldogs vs RB Salzburg

Am Neujahrstag sicherten sich die Bulldogs wie auch schon am Stefanitag drei Zähler im Westderby gegen die Innsbrucker Haie. Den Bozner Füchsen hingegen glückte die Revanche gegen die Bulldogs. Kevin Macierzynski schenkte Bozen zwar einen Treffer und zwei Vorlagen ein, doch der Tabellenführer revanchierte sich mit einem 5:3-Sieg gegen die erst kürzlich erlitten Niederlage im Ländle.

Red Bull Salzburg verdrängte die Dornbirn Bulldogs am vergangenen Spieltag vom fünften Tabellenplatz. Beide Teams erspielten sich im bisherigen Saisonverlauf 43 Zähler. Aufgrund drei ausstehender Spiele ist Salzburg derzeit oben auf. Der Sieger des Spiels am Dienstag geht jedenfalls als Tabellenfünfter vom Eis.

Mit John Hughes steht an Schofields Seite ein Mann, der ebenfalls schon seit mehreren Jahren Offensivgefahr verkörpert und die Hintermannschaften schwindlig spielt. Vier Tore und 23 Vorlagen sind es bereits 2020/21. Insgesamt gelangen dem Kanadier, der sich um die österreichische Staatsbürgerschaft bemüht, 845 Scorerpunkte in Österreichs höchster Spielklasse.

Im vergangenen Dezember traten die Teams zwei Mal gegeneinander an. Am 11.12 setzte sich Salzburg in Dornbirn mit 3:2 nach Verlängerung durch und auch am 28.12 gelang den Bullen der Sieg. Der letzte Triumph der Bulldogs gegen Salzburg datiert auf den 28. Dezember 2019. William Rapuzzi schoß die Dornbirner nach nur sechs Overtime-Sekunden zum Sieg.