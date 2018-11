Dornbirn und Feldkirch siegen bei den Schulolympics

Dornbirn. Sportgymnasium fährt zum Bundesfinale nach Burgenland.

Bei einem Rekordteilnehmerfeld mit insgesamt zehn Schulteams, konnten sich die Burschen des Sportgymnasiums im Finale gegen den letztjährigen Vorjahresfinalisten, dem BG Gallusstraße, durchsetzen. Die von Bundesligaspieler Filip Brajkovic angeführten Dornbirner taten sich im Finale zwar anfangs schwer, konnten letztendlich jedoch einen ungefährdeten Sieg einfahren. Der dritte Platz ging an die HTL-Rankweil, die sich im Spiel um Platz drei gegen die HAK-Lustenau durchsetzte.

Rekordsieger

Währen bei den Burschen durch den Sieg des Sportgymnasiums ein weiterer Titel an den Rekordsieger ging, gab es im Bewerb der Mädchen einen Premierensieg. Die Mädchen des Gymnasium Schillerstraße konnten durch Siege gegen das Sportgymnasium Dornbirn und das BG Bludenz erstmals den Landemeistertitel in die Montfortstadt holen. Das Bundesfinale findet dann vom 3. Bis 6. Dezember in Oberwart (Burgenland) statt.