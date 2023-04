Dornbirn strebt in Wimmis den ersten Matchball an

Der RHC Dornbirn möchte im zweiten Playout-Spiel unbedingt siegen.

Dornbirn. Nachdem die Mannschaft von Trainer Francesco Dolce in der Best-of-Five-Serie gegen den RHC Wimmis vorgelegt hat, soll nun im zweiten Playout-Spiel am kommenden Samstag, 15. April ein weiterer Schritt in Richtung Ligaerhalt gemacht werden. Im Heimspiel gelang den Dornbirnern ein 5:1-Sieg, doch der Spielverlauf war enger als das Ergebnis vermuten lässt. Die Schweizer hielten lange dagegen, hatten jedoch Pech bei ihren Abschlüssen.

Wimmis muss sich daheim beweisen, aber es wird für beide Teams nicht einfach werden. Bei den Hausherren waren vergangene Woche drei Spieler des Teams – Gottwald, Wittwer und Torhüter Iseli – bei der U23-EM in Paredes (Portugal) im Einsatz, was möglicherweise Spuren hinterlassen hat. „Trotzdem werden die Niedersimmentaler alles daransetzen, die Serie am Leben zu erhalten und den Ausgleich zu erzielen“, ist sich Coach Dolce sicher. Allerdings haben auch die Messestädter ihr Päckchen zu tragen und kämpfen erneut mit Ausfällen. Neben dem langzeitverletzten Hagspiel wird auch Mostögl für den Rest der Saison wegen eines Schien- und Wadenbeinbruchs sowie einer Schulteroperation ausfallen. Der 32-jährige Gomez del Torno hingegen, der zwar nicht verletzt, aber fürs Auswärtsspiel noch fraglich ist, kann es kaum erwarten ins Krankenhaus zu fahren, da er sich auf die bevorstehende Geburt seines ersten Kindes freut. RHC-Präsident Michael Schwendinger hofft, dass bis Samstag keine weiteren Ausfälle mehr dazukommen. Anpfiff zur zweiten Playout-Partie ist in der Herrenmatte Wimmis um 18 Uhr. (cth)