Dornbirn: Strampeln für das Klima

701 Personen für die Umwelt

In Dornbirn haben sich dieses Jahr 701 Personen für die umweltfreundliche Aktion angemeldet und insgesamt knappe 49.000 km zurückgelegt. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann: „Die Dornbirnerinnen und Dornbirner, die täglich mit Fahrrad, Bahn oder Bus sowie zu Fuß in der Stadt unterwegs sind, leisten einen wichtigen Beitrag zur Umweltbilanz der Stadt."

Radeln für das Klima