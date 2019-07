Dornbirn: Steinebachstraße ist für Verkehr wieder frei

Die Straße Steinebach wurde im Zuge eines 6,4 Millionen Euro teuren Hochwasserschutz-Projektes von der Bödelestraße bis zur Müllerstraße erfolgreich erneuert.

In den kommenden Monaten wird die Straßenbeleuchtung fertiggestellt. Für die Absturzsicherung wurde ein Provisorium errichtet, das heuer noch durch ein Geländer ausgetauscht wird.

Hochwasser-Schutz-Projekt

Der Entlastungsstollen unterhalb des Zanzenbergs ist eines der größten Bauprojekte zum Hochwasserschutz, das in Dornbirn in den vergangenen Jahrzehnten umgesetzt wurde. Der „Zanzenbergstollen“ leitet das Hochwasser vom Steinebach unterhalb des Zanzenbergs in die Dornbirner Ache. Mit dieser Ableitung wird die Hochwassersicherheit im Unterlauf des Steinbaches und vor allem entlang des Fischbaches und im Schwefel erheblich verbessert.