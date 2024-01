Dornbirn startet Großprojekt zur Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung

Dornbirn unternimmt einen bedeutenden Schritt in Richtung Energieeffizienz: Die Stadt beginnt mit der flächendeckenden Umrüstung ihrer Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel, um den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren.

Mitte Januar markiert den Start eines ambitionierten Projekts in Dornbirn, bei dem die Straßenbeleuchtung in der gesamten Stadt auf energieeffiziente LED-Lampen umgerüstet wird. Den Anfang macht der Bezirk Rohrbach. Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen insgesamt rund 4.500 Lichtpunkte umgestellt werden.

Erhebliche Energieeinsparungen

Investition in die Zukunft

Die Stadt investiert rund vier Millionen Euro in das Projekt, das einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz in Dornbirn leistet. Mag. (FH) Karin Feurstein-Pichler, zuständig für Energieautonomie, betont die klimarelevante Bedeutung der Investition. Die Hälfte der Kosten wird aus dem kommunalen Investitionsprogramm für Energieeinsparungen gedeckt.

Erste sichtbare Ergebnisse

Bereits in der Straße Lange Mähder sind die neuen LED-Leuchten im Einsatz, ein sichtbares Beispiel für die kommenden Veränderungen. Die Umrüstung wird systematisch in den verschiedenen Bezirken der Stadt durchgeführt.

Ausführung und Zeitplan

Umfassende Modernisierung

Insgesamt umfasst das Beleuchtungsnetz von Dornbirn etwa 5.500 Lichtpunkte. Davon wurden bereits rund 630 auf LED umgerüstet. Die restlichen, derzeit noch mit herkömmlichen Leuchtmitteln wie Quecksilberdampflampen und Natriumhochdrucklampen betriebenen Laternen, werden in den nächsten zwei Jahren ersetzt, was Dornbirn an die Spitze der Städte mit umweltfreundlicher und energieeffizienter Beleuchtung stellt.