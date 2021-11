Dornbirn setzt Siegesserie auch in Uttigen fort

Der RHC Dornbirn gewinnt gegen Spitzenreiter.

Dornbirn. Mit einem souveränen 4:2 Auswärtssieg stürzt Dornbirn Spitzenreiter Uttigen vom Thron und klettert in der Tabelle auf Rang zwei hoch. In absoluter Minimalbesetzung trat die Dolce-Truppe am Samstag in der Grüeneblätz Halle gegen Uttigen an, war aber auch mit nur fünf Akteuren das verdient bessere Team an diesem Abend.