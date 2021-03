Dornbirn/Schoren-Ladies sitzt Abstiegsgespenst im Nacken

Nach der 22:28-Niederlage in Graz sind die Schützlinge von Emanuel Ditzer in der Women Liga Austria nun Vorletzter

SSV Dornbirn/Schoren verlor das Abstiegsduell in Graz mit 22:28 und ist nun Vorletzter, zwei Zähler vor Schlusslicht Perchtoldsdorf. In Graz war Dornbirn stets im Rückstand, trotz dem Comeback nach der langen Verletzungspause von Lidya Kovacheva waren die Ditzer-Ladies nie in Führung und verloren mit sechs Toren Differenz. Jetzt müssen die SSV Ladies um den Ligaerhalt zittern