Dornbirn Schoren-Girls holen Handball Schulcup

Dornbirn Sechs Mädchenteams fanden sich in der SMS Bregenz Schendlingen ein, um den Titel im Vorarlberger Handball Schulcup auszuspielen.

Mit dabei waren die Teams vom BG Lustenau, dem BRG Dornbirn Schoren, der SMS Hohenems, der MS Klaus-Weiler, Fraxern, dem Sacré Coeur Riedenburg und das Heimteam der SMS Bregenz Schendlingen. In 15 spannenden Spielen kämpften die Mädchen um jedes Tor und zeigten dabei ihr Können auf dem „Handballparkett“. Nach der Beendigung aller Spiele durften die Girls des BRG Dornbirn Schoren jubeln. Sie wurden ungeschlagen Landesmeister und dürfen Vorarlberg bei der Bundesmeisterschaft vom 23. – 25.4.2024 in Telfs in Tirol vertreten.