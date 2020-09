Dornbirn schafft 155 neue gemeinnützige Wohnungen

Eine Prüfung von möglichen Standorten hat ergeben: Es gibt noch Grundstücksreserven für leistbares Wohnen mit einer Gesamtfläche von mehr als 27.000 m2.

Erstmals leben in der Stadt mehr als 50.000 Dornbirner. Der Zuwachs der Bevölkerung in den vergangenen Jahren war konstant hoch. Entsprechend hoch ist auch die Bautätigkeit in der größten Stadt des Landes.