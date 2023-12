Dornbirn: Sankt Nikolaus sorgte am Christkindlemarkt für leuchtende Kinderaugen

Während einige Eltern mit ihren Kindern ganz bewusst am Mittwochnachmittag beim Marktplatz vorbeischauten, waren andere positiv überrascht. Eines hatten jedoch alle gemeinsam: Die leuchtenden Kinderaugen beim Anblick des heiligen Nikolauses. Dass die Kinder dann auch noch einen Lebkuchen geschenkt bekamen, machte das Erlebnis perfekt.

Der Nikolaus und sein Gehilfe waren in Dornbirn unterwegs. ©VOL.AT/Hämmerle

"Es gibt nur brave Kinder"

"Ich wünsche allen einen schönen Nikolaustag", meint Sankt Nikolaus gegenüber VOL.AT. "Ich habe ja heute Namenstag und es freut mich, wenn ich viele Kinder heute treffe auf dem Dornbirner Marktplatz. Auf alle Fälle noch eine schöne Weihnachtszeit und vielleicht sieht man sich nächstes Jahr wieder." Die Rute ließen Nikolaus und sein Begleiter am Mittwoch weg. "Wir verteilen nur was. Es gibt nur brave Kinder", so St. Nikolaus.