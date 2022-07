Defekt in Stromkasten als Ursache für Rauchentwicklung.

Dornbirn: Rauchentwicklung in Firmengebäude

Am frühen Montagmorgen wurden Feuerwehr, Rettung und Polizei wegen Rauchentwicklung zu einem Firmengebäude in der Schmelzhütterstraße in Dornbirn gerufen.

Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte Rauch in den Kellerräumlichkeiten feststellen. Ursache dafür war offensichtlich ein elektrischer Defekt in einem Stromkasten (Hauptverteiler). Das Gebäude wurde gelüftet, durch die Rauchentwicklung wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Dornbirn mit drei Fahrzeugen und neun Personen, die Rettung mit einem Fahrzeug und zwei Personen und die Bundes- und Stadtpolizei Dornbirn mit zwei Fahrzeugen und vier Personen.