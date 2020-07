Dornbirn: Radlerin über die Motorhaube geschleudert

Eine Fahrradfahrerin kollidierte am Mittwochabend in Dornbirn mit einem Pkw und erlitt mehrere Brüche und Prellungen.

Gegen 18:55 Uhr fuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Druckergasse in Dornbirn in Richtung Kreuzung mit der Färbergasse. An der Kreuzung dürfte er die auf der Färbergasse in Richtung Johann-Georg-Ulmer-Straße fahrende 56-jährige Radfahrerin übersehen haben.