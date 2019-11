Dornbirn plus nach Niederlage: „Europa, wir kommen trotzdem!“

Erste Reaktionen des Bewerbungsteams und der Bürgermeister auf die Niederlage bei der Wahl zur Europäischen Kulturhauptstadt 2024: "Wir sind die erste aktive ‚Nicht-Kulturhauptstadt‘".

Der Titel „Kulturhauptstadt Europas 2024“ geht wie berichtet an Bad Ischl mit dem Salzkammergut. Der Vorarlberger Kandidat "Dornbirn plus" zeigt sich in einer ersten Reaktion als fairer Verlierer und gratuliert Bad Ischl zum Sieg. „Die Konkurrenz war stark, sowohl St. Pölten als auch Bad Ischl haben mit ihren Teams –genauso wie wir – mit viel Herzblut und vollem Engagement, Können und Wissen ein beeindruckendes Programm ausgearbeitet. Wie bei einem Wettbewerb üblich, gibt es nur einen Gewinner, das war uns vollkommen bewusst“, so Bettina Steindl. „Wir haben mit der Bewerbung gemäß unseres Mottos ‚Outburst of Courage‘ den Mut bewiesen, uns dem Wettbewerb zu stellen und gratulieren der Bad Ischl aufrichtig. Wir haben unser Bestes gegeben."