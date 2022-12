Dornbirn Nord: Zwei Unfälle am Montagabend

Am Montagabend ereigneten sich gleich zwei Unfälle auf der A14.

Am Montagabend verlor ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der A14 auf Höhe in Wolfurt ein Fahrrad, welches zwischen der Normal- und Überholspur zum liegen kam. In weiterer Folge fuhren fünf Fahrzeuge über das Fahrrad. Die Fahrzeuge wurden zum Teil erheblich beschädigt.