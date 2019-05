Dornbirn: Neuer Campingplatz nimmt Formen an

Der in die Jahre gekommene Campingplatz in der Enz wird grundlegend erneuert.

Ein großer Teil beim Neubau des Campingplatzes in der Enz ist geschafft. Die Firstfeier ist erfolgt, nun geht es um den Ausbau der beiden Gebäude.

Der in die Jahre gekommene Campingplatz in der Enz wird grundlegend erneuert und als alpiner Campingplatz neu positioniert. Der Standort in der Enz war bei Urlaubern immer schon beliebt; die Anlage und die Gebäude entsprachen allerdings nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Campingplatz. In den vergangenen Jahren wurde die Infrastruktur des Campingplatzes zwar instand gehalten, im Hinblick auf ein mögliches Projekt für einen Neubau wurden jedoch keine großen Investitionen mehr getätigt. Zuletzt verzeichnete der Tourismusbetrieb rund 6000 Nächtigungen.

Mit der erfolgten Firstfeier wurden die Baumeisterarbeiten offiziell abgeschlossen, nun geht es um den Ausbau der beiden Gebäude. Bereits im Sommer, rechtzeitig für die Gymnaestrada in Dornbirn, wird der Campingplatz wieder zur Verfügung stehen. Gebaut wird der Platz von der Dornbirner Seilbahngesellschaft. Bis zum Sommer entstehen auf dem Campingplatz Enz neue Flächen und Räume für die Gäste, die Dornbirn entweder mit dem Wohnmobil oder mit dem Zelt besuchen wollen. Für sie werden zwei eingeschossige Gebäude zur Verfügung stehen: eines für den Gastronomie- und Aufenthaltsbereich und ein zweites für die Sanitäranlagen.

50 neue Bäume Bereits erfolgt ist die Verlegung von Versorgungsleitungen im Gelände sowie erste Baumpflanzungen. Insgesamt werden rund 50 neue Bäume auf dem Campingplatz gepflanzt. In den Bestand der Grünanlagen wurde mit Ausnahme der Baumpflanzungen möglichst wenig eingegriffen. Der Charakter eines möglichst naturnahen und mit Bäumen umsäumten Campingplatzes wird erhalten und sogar weiter ausgebaut.

Camping boomt Die Nachfrage nach naturnahen Stellplätzen mit guter Infrastruktur steigt. Mit dem Neubau des Dornbirner Campingplatzes durch die Dornbirner Seilbahngesellschaft reagiert Dornbirn auf diese Entwicklung. Dass ein Campingplatz für eine Stadt in der Größenordnung Dornbirns zur touristischen Grundausstattung gehört, wurde von mehreren Experten bestätigt.

Stadtmarketing- und Tourismus-Stadtrat Guntram Mäser betont in diesem Zusammenhang: „Die Nächtigungszahlen Dornbirns haben sich in den vergangenen Jahren vor allem in der Qualitäts-Hotellerie enorm entwickelt. Der Campingplatz hingegen wurde im selben Zeitraum zu einem Sorgenkind. Mit dem Neubau werden wir das touristische Angebot stärken.“

Damit das Projekt von der Seilbahngesellschaft umgesetzt werden kann, waren die Einräumung eines Baurechts durch die Stadt an die Gesellschaft sowie ein Finanzierungsbeitrag notwendig. Mit der Übernahme des Campingplatzes in der Enz und damit in unmittelbarer Nachbarschaft der Talstation der Karrenseilbahn, werden weitere positive Impulse für das Karrengebiet erwartet.

