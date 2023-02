Dornbirn: Nach drei Jahren endlich wieder Flohmarkt

Nach drei Jahren Pause kann der Dornbirner Flohmarkt wieder stattfinden. VOL.AT warf mit Flohmarkt-Chef Sunny vorab einen Blick in die Hallen.

Flohmarkt-Fans und -Team mussten sich ganze drei Jahre lang gedulden. Nun ist es am Wochenende endlich so weit: Österreichs größte Fundgrube für Schnäppchenjäger öffnet wieder.

Drei Jahre Pause



Rund 600 ehrenamtliche Mitarbeiter, darunter neben der Pfadfindergruppe Dornbirn und den Lions auch viele Privatpersonen, haben seit dem 3. Jänner bei Warenannahme, Sortierung und Aufbau mitgeholfen. Die Möglichkeit, Waren zwischenzulagern gab es nicht – auch, wenn viele Vorarlberger während der drei Jahre schon einiges zusammengetragen hätten. Alles wurde direkt in der Messe gesammelt.

Der Flohmarkt findet endlich wieder statt. Mit dabei auch Kunst, Möbel und alte Puppen. ©VOL.AT/Mayer

Flohmarkt-Chef Sunny Fäßler machte mit VOL.AT vorab einen Rundgang durch die zwei Hallen in der Messe Dornbirn. ©VOL.AT/Mayer

Volle Verkaufsstände



Der 48. Dornbirner Flohmarkt wird wohl der bisher größter – zumindest was die Menge an Produkten angeht. Wie viel genau zusammengekommen ist, lässt sich laut Flohmarkt-Chef Sunny Fäßler nur schwer sagen. Es handelt sich aber um mehrere Tausend Paletten. "Alle Verkaufsstände sind jetzt voll", so Fäßler im VOL.AT-Gespräch. Man werde immer wieder alle Abteilungen nach-bestücken. "Also, die, die am Samstag um 8 Uhr am Morgen kommen, haben nicht alles gesehen. Da wird laufend Zeug wieder ausgepackt und dazu kommen", verdeutlicht der Flohmarkt-Chef.

Deko, Globen, Musikinstrumente und mehr gibt es zu entdecken. ©VOL.AT/Mayer

Ski und andere Sportgeräte gehören immer mit dazu. ©VOL.AT/Mayer

Bücher, Spielzeug, Möbel und mehr

Auch heuer sind wieder besonders viele Bücher zusammengekommen. "Geschätzt haben wir über 70.000 Bücher da", meint "Sunny". Aber auch Faschingskostüme, Weihnachtsschmuck, Elektrogeräte, Möbel aus allen Stilepochen, Ski, Spielzeug und "alles, was ein Haushalt hergibt" ist zusammengekommen. Ein besonderes Schmankerl sind laut Fäßler heuer die Kunstwerke rund um Aquarelle, Antiquitäten und Co.

Auch Elektrogeräte wie Staubsauger gibt es. ©VOL.AT/Mayer

Einen Blick wert sind auch die vielen alten Lampen. ©VOL.AT/Mayer

"Reuse ist heute salonfähig"

Eines fällt auf: nicht nur junge Leute setzen immer mehr auf gebrauchte Alltagsgegenstände: "Das Secondhand, das Reuse ist heute salonfähig", meint Sunny Fäßler. Es sei ein gutes und wichtiges Zeichen, dass Resourcen so lange verwendet werden, bis sie sozusagen "das Ende ihres Lebens" erreicht haben. Der Flohmarkt sei hier eine Börse, bei der man schnell und einfach Dinge abgeben könne und auch eine breite Masse komme, die sie dann wiederverwende. Wenn man etwas nicht nutze, könne man es weitergeben und jemand anderes freue sich daran, so Fäßler. Mittlerweile sei es in allen Köpfen angekommen.

Auf dem Flohmarkt gibt es viele Bücher. ©VOL.AT/Mayer

Noch kein Kostüm? Kein Problem: Es gibt sogar eine eigene Faschings-Abteilung auf dem Dornbirner Flohmarkt. ©VOL.AT/Mayer

360-Grad-Fotos aus den Hallen

Öffnungszeiten und Anreise

Der 48. Dornbirner Flohmarkt hat am Samstag, dem 4. Februar, von 8 bis 17 Uhr und am Sonntag, dem 5. Februar, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Sunny Fäßler und das Team des Dornbirner Flohmarkts haben einen Tipp für eine stressfreie Anfahrt: wer über die Autobahn anreist, fährt am besten bei Dornbirn Süd ab. So kann ein Stau bei der Messekreuzung vermieden bzw. umfahren werden.

Altes und schönes Geschirr ist immer noch sehr gefragt. ©VOL.AT/Mayer

Sunny Fäßler inmitten der Flohmarkt-Güter in der Halle 11. ©VOL.AT/Mayer

