Dornbirn mit Überraschungssieg in Genf

Der RHC Dornbirn gewinnt Partie in der Schweizer NLA.

Dornbirn. Am Sonntag ging es für die Dornbirner zum zweiten Auswärtsspiel nach Genf. Und wie auch schon in der letzten Saison gezeigt, zählen die Calvinstädter zum engsten Favoritenkreis auf den Meistertitel. Von der Außenseiterrolle ließen sich die Messestädter jedoch überhaupt nicht beirren und spielten gleich von Beginn an munter drauf los.