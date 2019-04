Dornbirn: Mit Schlagstock auf Mann eingeschlagen - Opfer schwer verletzt

Dornbirn - In der Nacht auf Sonntag kam es in der Riedergasse in Dornbirn zu einem Raufhandel zwischen zehn Personen.

Am Sonntag gegen 4:00 Uhr kam es in der Riedergasse in Dornbirn zu einem Raufhandel zwischen 10 Personen. Im Zuge der Schlägerei zog eine Person einen Teleskopschlagstock aus Metall und schlug mehrfach auf einen in Dornbirn wohnhaften Mann ein, wodurch dieser im Bereich des Kiefers schwer verletzt wurde.

Verbale Auseinandersetzung Zuvor war es bereits zu einem Zusammentreffen zwischen dem nachfolgenden Opfer und dem Täter gekommen. Beide waren vor dem Raufhandel – wie die Polizei berichtet – im Bereich vom Dornbirner Marktplatz vor dem Lokal “Hugo” in eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen verwickelt gewesen.

Täterbeschreibung Beim Täter, der den Schlagstock verwendete, handelt es sich um eine männliche Person, “südländisches” Aussehen, rund 19 Jahre alt, kleine Statur, kahlrasierte Schläfen und braune, zur Seite gekämmte, Deckhaare. Er trug eine dunkle Jeanshose und ein weißes T-Shirt mit Musteraufdruck auf der Brust.