Dornbirn Lions zwingen den Tabellenführer in die Knie

Begeistertes Publikum im Westderby beim klaren Heimerfolg der Dornbirner gegen Innsbruck.

Die Raiffeisen Dornbirn Lions liegen gegen den Tabellenführer schnell mit 0:5 zurück, kontern aber mit einem 8:2-Lauf bis zu 6. Minute und führen 8:7. Es wird gleich zu Beginn klar, dass sich hier ein leidenschaftliches Derby entwickelt. Bis zum Viertelende liegen die Heimischen mit 21:17 in Front und auch den Start ins 2. Viertel gelingt den Löwen ausgezeichnet. Mit einem 11:2-Lauf setzen sie sich erstmals zweistellig ab (32:19) und zwingen Gäste-Coach Medinov zum Time-Out. Vor allem Christos Bratsiakos hat sein Visier blendend eingestellt. Der Shooting-Guard hat bis zur 15. Minute bereits 13 Punkte auf dem Konto und drei Dreipunkter lautlos im gegnerischen Korb versenkt. Coach Tsirogiannis muss dann Center Tim Troussel wegen Foulproblemen früh auf die Bank nehmen, aber die jungen Wilden agieren mit großer Leidenschaft gegen die körperlich deutlich überlegenen Raiders und bringen einen 39:38-Führung in die Pause. Nach dem Wechsel übernehmen aber die Gäste das Kommando und nach vier Minuten führen sie mit 44:49. Bei den Gastgebern kommt Troussel aufs Parkett zurück und hält sein Team mit sechs verwandelten Freiwürfen im Spiel. Mit 52:54 geht es in die letzten beiden Minuten und da kann Kapitän Filip Brajkovic mit 4 weiteren Zählern von der Freiwurflinie sogar die Führung wieder zurückholen. Der letzte Abschnitt ist an Dramatik kaum zu überbieten. In der 34. Minute steht es 64:64 und jeder Ballbesitz wird entscheidend. Die Gastgeber verwandeln weitere 6 Freiwürfe, aber drei Minuten vor der Sirene führen sie lediglich 69:68. Dann kommt der große Auftritt des Kapitäns. Zunächst jagt Filip Brajkovic einen weiten Dreipunkter durch den Innsbrucker Korb und nach einem Defensiven Stopp erzielt er ein artistisches Lay-up zum 74:68. In der letzten Minute gelingt auch Felix Erath ein sehenswerter Korbleger und als Christos Bratsiakos ein Fastbreak mit einem krachenden Dunking abschließt, führen die Löwen 80:72 und die Fans sind aus dem Häuschen. Gäste-Coach Medinov holt sich noch 2 Technische Fouls und wird der Halle verwiesen, während Panos Zaraidonis unter dem Jubel der Fans drei weiter Freiwürfe versenkt und den 83:74-Endstand fixiert.