Dornbirn Lions wollen den Tabellenführer biegen

Im Topspiel der 2. Basketball Bundesliga kommt es zum Westderby Dornbirn gegen Innsbruck.

Zweimal mussten die Raiffeisen Dornbirn Lions ihre Spiele aufgrund von Covid-Fällen beim Gegner ausfallen lassen. Am kommenden Samstag, den 29.1.2022, soll nun wieder mit Basketball live in der Ballsporthalle stattfinden. Am 18.30 Uhr ist Tabellenführer Innsbruck Raiders zu Gast und damit trifft der Tabellenzweite auf den Tabellenführer. Die Liga hat in einem Meeting mit allen Vereinsvertretern diese Woche die weitere Vorgangsweise besprochen. Demnach wird die Meisterschaft um 2 Wochen verlängert, um die ausgefallenen Spiele nachzuholen. Dann soll es Anfang April mit den Play-Offs weitergehen. Jetzt hoffen die Löwen, dass das Westderby unter regulären Bedingungen stattfinden kann. Gegner Innsbruck hat sich von Powerforward Tomic getrennt und dafür einen neuen Legionär aus Schweden verpflichtet. Bei den Lions ist alles beim Alten geblieben und Coach Tsirogiannis hofft, dass seine Mannschaft am Samstag wieder auf dem Parkett der Ballsporthalle stehen kann. Haben die Löwen doch bislang im neuen Jahr nur ein Spiel austragen können. Dementsprechend schwierig wird die Aufgabe gegen den Rivalen aus der Olympiastadt. Das weiß auch der Headcoach: