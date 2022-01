Dornbirn Lions wollen das halbe Dutzend vollmachen

Die beeindruckende Heimserie von fünf Siegen gilt es gegen Salzburg zu verlängern.

Die Raiffeisen Dornbirn Lions wollen ihre beeindruckende Heimserie von bislang fünf Siegen verlängern. Dafür braucht es am Sonntag, den 9.1.2022, um 16.00 Uhr in der heimischen Ballsporthalle vor allem eine konzentrierte Mannschaftsleistung. Die Mozartstädter liegen derzeit auf dem 4.Tabellenplatz und damit ebenfalls voll auf Play-off-Kurs. Beide Mannschaften verloren ihr erstes Spiel im neuen Jahr. Während die Löwen am Dreikönigstag in Güssing mit 66:49 den Kürzeren zogen, mussten sich die Salzburger zuhause dem BBC Nord mit 71:78 geschlagen geben. Coach John Tsirogiannis weiß auf jeden Fall, wie wichtig dieses Spiel ist, will man im Kampf um die Play-Off-Plätze nicht frühzeitig unter Druck kommen: