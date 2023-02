Dornbirn Lions bauen auf Heimstärke

Auf die Dornbirn Lions wartet am Samstag mit dem kleinen Westderby gegen die BBU Salzburg ein weiteres entscheidendes Spiel.

Dornbirn . Nach zuletzt zwei knappen Auswärtsniederlagen und einem Heimsieg stehen die Dornbirner Löwen derzeit in der Tabelle der zweiten Basketball-Bundesliga auf Rang fünf und noch lebt die Chance auf eine Play-Off-Teilnahme.

Dabei baut das Team um Coach Tsirogiannis vor allem auch auf die Heimstärke, konnten die Messestädter doch die letzten vier Heimspiele als Sieger beenden. Diese Serie soll nun auch am Samstag, ab 18.30 Uhr in der Dornbirner Ballsporthalle gegen Salzburg halten, auch wenn die Mozartstädter als Favorit ins Ländle kommen. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und da geht es bekanntlich nur vorwärts. Wir bereiten uns auf ein Spiel vor, dass wir unbedingt gewinnen wollen. Nach viel Pech in den vergangenben Spielen müssen wir das Glück dieses Mal erzwingen“, blickt Dornbirns Sportdirektor Markus Mittelberger auf das Spiel.