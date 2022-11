Dornbirn: Letzter Feinschliff für die heurigen Krippen

Im Krippenlokal in der Marktstraße wird noch fleißig an den heurigen Stücken gearbeitet.

Endlich wieder Krippenausstellung

Idee und Kreativität wichtig

Am Anfang jeder Krippe stehe eine Idee, so Rinderer. Auch Kreativität sollte man mitbringen. Jeder, der sich daran versuchen möchte, kann einen Kurs besuchen. "Wir haben ca. 70 bis 80 Prozent Frauen in den Kursen", so Rinderer. Diese hätten ein gutes Händchen fürs "Krippeln".