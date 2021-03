Dornbirn Legionäre müssen Salzburg in die Knie zwingen

Spiel vier zwischen den Bulldogs und Salzburg könnte in der Serie eine Vorentscheidung bringen

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Dornbirn vs Salzburg

Matchpuck oder Ausgleich? In der Play-off Viertelfinalserie der Ice Hockey League kann der Dornbirner EC mit einem dritten Erfolg gegen den EC RB Salzburg die Weichen in Richtung Halbfinale stellen. Nach den beiden Startsiegen mit 2:0 und 6:3 konnten die Mozartstädter auf eigenem Eis die best-of-seven Serie zuletzt aber auf 1:2 verkürzen.

Bei den Dornbirn Bulldogs kehrt mit Legionär William Rapuzzi nach seiner Sperre ein sehr wichtiger Crack wieder zurück. Viel wird wohl davon abhängen, wer die bessere erste Linie in der entscheidenden Phase besitzt. Die Dornbirner mit Andrew Yogan, Anthony Luciani und William Rapuzzi ist sicher gleichstark als die Bullen-Offensive mit Florian Baltram, David McIntyre und Peter Hochkofler. Das war zuletzt der Pluspunkt der Salzburger beim klaren 4:1-Sieg.

Dornbirn Bulldogs (6) - EC RB Salzburg (3) Freitag, 19.15 Uhr Messestadion Dornbirn Referees: Ofner, Piragic, Pardatscher, Seewald. Stand in der “best-of-7”-Viertelfinalserie: 2:1; Ergebnisse: 2:0, 6:3, 1:4;

Weitere mögliche Termine: Sonntag 21. März in Salzburg, Dienstag in Dornbirn und Freitag in Salzburg