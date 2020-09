Dornbirn: Kastenwagen blieb in Unterführung stecken

Sonntagmorgen blieb eine 39-jährige Lenkerin eines Klein-Lkw in einer ÖBB-Unterführung in Dornbirn stecken.

Gegen 09:45 Uhr lenkte die 39-jährige Frau einen Klein-Lkw auf der Bildgasse in Dornbirn in Richtung Schlachthausgasse. Dabei dürfte sie die Höhenangabe der ÖBB-Unterführung (max. 2,90 m) nicht beachtet haben. Der Kastenwagen blieb in der Bahnunterführung stecken.