Dornbirn kann Villach das Viertelfinale verderben

Die Dornbirn Bulldogs können zum Abschluss der Zwischenrunde gegen die Kärntner das Zünglein an der Waage sein.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Dornbirn Bulldogs vs Villach

Dornbirn Bulldogs – EC VSV Sonntag, Messestadion Dornbirn, 17.30 Uhr;

Referees: Berneker, Nikolic, Pardatscher, Spar

Der EC VSV hat am letzten Spieltag bei den Dornbirn Bulldogs die Möglichkeit, sich als achtes und damit letztes Team für die Playoffs in der ICE Hockey League zu qualifizieren.

Villach hat die Qualifikation in der eigenen Hand, steht mit jedem Sieg in der Postseason. Bei anderen Resultaten kommt das Ergebnis aus dem Parallelspiel zwischen Graz und Linz zu tragen. Die Black Wings überholen Villach nur dann, wenn sie am letzten Spieltag zwei Punkte mehr holen.

Beide Teams haben aus den letzten fünf Spielen drei Siege eingefahren.

Von den bisherigen fünf Saisonduellen hat der VSV drei gewonnen. Villach hat mit 27:18 auch im Head-2-Head die Nase vorne.

Im Duell Dornbirn (30,4% | #2) gegen Villach (32,1% | #1) stehen einander die beiden stärksten Powerplay-Units der Qualification Round gegenüber.

VSV-Coach Rob Daum hat noch in jeder seiner sieben Saisonen in der ICE (bzw. EBEL) die Playoffs erreicht.

Neben Benjamin Lanzinger, Daniel Wachter, Patrick Bjorkstrand, Philipp Kreuzer und Christof Wappis stehen nun auch Renars Krastenbergs und Benedikt Wohlfahrt (beide Oberkörperverletzung) den „Adlern“ nicht zur Verfügung.

Direkt nach dem letzten Spieltag am Sonntag folgen die Play-Off-Picks der drei bestenplatzierten Teams nach der Regular Season in der ICE Hockey League.

Als Erster darf dabei der HCB Südtirol picken, nachdem die Südtiroler auch die Platzierungsrunde auf dem ersten Rang beenden werden. Wie schaut die Bilanz gegen die möglichen Gegner aus? Eins ist klar, den Fünftplatzierten, der vor der letzten Runde noch nicht feststeht, wird man wohl kaum ziehen, zumal man weder gegen Wien noch gegen Fehervar in dieser Saison wirklich überzeugen konnte. Sollten es die Black Wings doch noch in die Play-Offs schaffen, wären sie wahrscheinlich der "Lieblingspick" der Bozner, weil man gegen die Linzer alle möglichen Punkte machen konnte. Macht der VSV das Rennen, dürfte es ziemlich offen sein, wer aus dem Trio Dornbirn, Villach oder Bratislava in der Palaonda antreten muss.

Als Zweites ist der Rekordmeister KAC am Zug. Eines ist klar, sollte Bozen nicht den VSV picken, wäre ein Kärntner-Derby das naheliegenste für die Klagenfurter. Gegen Dornbirn und Bratislava konnte man heuer jedenfalls nicht glänzen und die Option Wien wäre vielleicht doch zu riskant für den KAC.

Was bliebe dann dem Drittplatzierten Red Bull Salzburg übrig? Wieder einmal die Dornbirn Bulldogs (11:1), die man schon zweimal in den Play-Offs eliminieren konnte oder doch Bratislava? Eventuell wären auch die Ungarn aus Fehervar ein Thema, wenn sie nur den 5. Rang in der Pick-Round belegen?

Das wahrscheinlichste Duell der nicht gepickten im Viertelfinale wäre allerdings schon die "übrig gebliebenen" Vienna Capitals gegen Fehervar AV19.

Den Bulldogs ist jeder Gegner recht