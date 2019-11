Dornbirn jubelt über Heimsieg

Der Dornbirner EC feierte zu Hause im Westderby gegen die Innsbrucker Haie einen verdienten 5:2-Sieg.

Die Bulldogs aus Dornbirn wollten im Heimspiel gegen die Innsbrucker Haie den leichten Aufwärtstrend seit dem Trainerwechsel fortsetzen und den zweiten vollen Erfolg feiern. Und die Hausherren starteten stark in die erste Halbzeit und gingen in der 9. Minute durch Macierzynski verdient mit 1:0 in Führung. In einer intensiven Partie kamen die Gäste dann besser in die Partie und hielten das Spiel offener. Kurz vor der Pause kamen die Haie dann im Powerplay auch zum 1:1.