Dornbirn jubelt über Heimsieg

Der Dornbirner EC feierte im Heimspiel gegen den Villacher SV nach einer spannenden Partie einen knappen 3:2-Erfolg

Für die Bulldogs aus Dornbirn ging es am heutigen Abend mit dem Heimspiel gegen den Villacher SV weiter. Das erste Saisonduell ging deutlich mit 4:0 an Dornbirn. Und die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Trotter (5.) und Cip (9.) früh mit 2:0 in Führung. In der restliche Spielzeit des ersten Abschnittes brachten sich die Bulldogs jedoch mit zwei Strafzeiten selbst in Bedrängnis und kassierten kurz vor der ersten Pause in Unterzahl den 2:1-Anschluss durch Fraser.