Dornbirn ist heiß auf die nächsten Punkte

Heimspiel für den RHC Dornbirn.

Dornbirn. Am Samstag empfängt der RHC Dornbirn in der Stadthalle das Team vom RHC Wimmis. Ähnlich wie die Dolce-Boys haben die Berner Oberländer nach einer Auftaktniederlage Lunte gerochen und beide nachfolgenden Partien gewonnen. Dies widerspiegelt sich auch in der Tabelle, beide Teams liegen punktgleich an zweiter und dritter Position. Auch im Schweizer Cup konnten beide Mannschaften überzeugen und sind eine Runde weiter. Die Niedersimmentaler haben eine ausgewogene spielstarke Truppe, trotz des Heimvorteils bauen die Hausherren auf tatkräftige gelb/schwarze Unterstützung von den Reihen.