Dornbirn Indians starten mit einem Sieg in die neue Saison

Indians siegten zum Bundesliag-Saisonauftakt gegen die Hard Bulls.

Dornbirn. Mit einem Ländle-Derby ging es vergangenes Wochenende für Vorarlbergs Baseball-Teams in die neue Bundesliga-Saison. In Spiel 1 im Ballpark am See in Hard konnten die Gastgeber zunächst lange mithalten. Nach drei gespielten Innings stand es 4:4-Unentschieden. Nach anschließend zwei Innings ohne Runs, gelang es den Dornbirn Indians im sechsten Inning auf 7:4 davonzuziehen. Danach waren die Gäste aus der Messestadt klar tonangebend und erhöhten mit starken Plays in der Defense und zahlreichen Runs in der Offense bis zu Beginn des neunten Innings auf 12:4, ehe Hard noch ein Run gelang.