Dornbirn Indians schielen auf Titelgewinn

Am kommenden Wochenende startet die neue Baseball-Saison.

Dornbirn. Die Dornbirn Indians schrammten in der vergangenen Saison am ersten Meistertitel seit 2019 nur knapp vorbei. Als amtierender Vizemeister vertreten die Vorarlberger, bei denen der Kern der Mannschaft gleichgeblieben ist, den österreichischen Baseball in dieser Saison zudem beim Federation Cup in Bratislava vom 19. bis 24. Juni. In der heimischen Meisterschaft haben die Indians wieder den Titelgewinn als klares Ziel ausgegeben, wie Head Coach Graeham Luttor preisgab.

Auch heuer hat sich Dornbirns Basball-Team in Reggio Emilia auf die bevorstehende Saison vorbereitet. Bei perfekten äußeren Bedingungen fiel das Training vergangene Woche umso leichter. Während die Spieler und Coaches der Bundesliga-Mannschaft in Italien trainierten, stand für die Spieler der Indians 2, aber auch für die aus beruflichen Gründen zu Hause gebliebenen Bundesliga-Spieler, vergangenes Wochenende der V-Cup in Hard auf dem Programm. Nach zwei Siegen gegen die Hallein Braves und Wil Pirates (Schweiz), war im Halbfinale gegen die Baldham Boars (Deutschland) nichts zu holen. „Das von den Hard Bulls organisierte Turnier war aber eine perfekte Vorbereitung auf die neue Saison“, betonte Indians-Pressesprecher Wolfgang Pschorr

Gute Platzierung für die Damen Die Indians Damen beendeten den V-Cup in Hard nach drei Siegen am Samstag und einer knappen 7:10-Niederlage gegen die Tübingen Hawks am Sonntag auf dem ausgezeichneten zweiten Platz. Es war das erste Auftreten der Mannschaft mit den Tiroler Leihspielerinnen Lea Dibiasi, Maria Koller und Anna Prantl. Mit Journey Rojas konnten die Dornbirn Indians außerdem eine neue Spielertrainerin verpflichten. Sie wird in der kommenden Saison das Softball-Bundesliga-Team der Indians betreuen, aber auch selbst als Spielerin zum Einsatz kommen. Die 23-jährige Kalifornierin studierte und spielte vier Jahre an der Cal State University in Northridge und war zuletzt als Coach aktiv. Journey wird Ende April in Dornbirn erwartet.