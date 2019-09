Dornbirn in alten Bildern

Dr. Harald Bösch lädt ein, die Stadt im Zeitfenster von 1850 bis 1950 zu betrachten.

Dornbirn. Wenngleich das Schreiben des vor wenigen Tagen erschienen Buches viel Zeit in Anspruch genommen hatte, war es nicht der schwierigste Teil in der Entstehungsphase des Werkes. Das erfuhren die Gäste anlässlich der Buchpräsentation im passenden Rahmen der früheren Rüschwerke, der heutigen inatura, aus erster Hand. „Viel aufwendiger war es, aus unzähligen Bildern 128 aussagekräftige Dokumente auszusuchen“, betonte der Autor Harald Bösch. Als Bregenzer Rechtsanwalt und Sammler wagte er es, in fremden Gewässern zu fischen, wie er launig anmerkte, denn seit der Herausgabe von Albert Bohles Bildband „Grüße aus Alt-Dornbirn“ seien immerhin mehr als 30 Jahre verstrichen. Das rechtfertige, die Leser neuerdings auf eine Entdeckungstour durch Alt-Dornbirn zu begleiten, meinte Harald Bösch. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann stimmte ihm zu und unterstrich außerdem die Bedeutung von Bildern, weil „wir in Bildern denken, in Bildern träumen und viele Emotionen mit Bildern assoziieren“. Sie bedankte sich für die Herausgabe des Buches mit Abbildungen aus der Sammlung von Harald Bösch und aus weiteren Privatsammlungen.