Dornbirn gewinnt Polycup 2023

Die Polytechnische Schule Dornbirn setzte sich gegen Vorjahressieger Bregenz durch.

Zunächst schaute es auch so aus, als würde es der Wettergott gut meinen mit den Fußballern der Vorarlberger Polytechnischen Schulen (PTS). Während den Vorrunden blieb der grüne Rasen vorwiegend trocken. Als die Schüler jedoch zu den entscheidenden Finalspielen antraten, öffnete der Himmel seine Schleusen und Dauerregen stellte sich ein. Die jungen Kicker gaben aber auch auf nassem Rasen alles und lieferten sich spannende Duelle. Das Spiel um Platz drei entschied die PTS Rankweil für sich. Im Finale traten die Gastgeber aus Dornbirn gegen die Vorjahressieger der PTS Bregenz an. Mit einem späten Treffer sicherten sich die Schüler der PTS Dornbirn den Sieg und freuen sich nun auf das große österreichische Finale. „Als Siegerteam hat sich die PTS Dornbirn qualifiziert für die Teilnahme an der Bundesmeisterschaft von 5. bis 7. Juli 2023 in Lindabrunn in Niederösterreich“, erklärt Christoph Neyer, Schulsportreferent der Bildungsdirektion für Vorarlberg.