Dornbirn gewann gegen die Stiere

Der RHC Dornbirn siegte am vergangenen Wochenende gegen Uri.

Dornbirn. Letzten Sonntag setzten die Dornbirner Rollhockey-Cracks auswärts in Uri ihr Siegesserie fort und machten in der Tabelle wieder einen Rang (3.) gut.

Der RHC Dornbirn baute von Beginn an großen Druck auf und war mehrheitlich auf der Spielseite der Hausherren aktiv. So kam der Führungstreffer nach zehn Minuten nicht ganz unerwartet. Sahler spielte aus der Drehung in den Strafraum zu Gomez, der den Ball ins Netz beförderte. Kurz darauf bedankte sich Gomez bei Sahler und bediente diesen mit einer hohen Hereingabe, der den Ball aus der Luft „volley“ im Gehäuse versenkte. Noch vor der Pause verkürzte Dos Santos Gonçalves per wiederholtem direkten Freistoß auf 1:2.