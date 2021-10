Dornbirn: Gewalttätiger Teenager - Opfer meldet sich

Nachdem ein 17-Jähriger zwei Personen am Dornbirner Bahnhof schwer verletzt hatte, wurde der Teenager festgenommen.

Am 2. Oktober um 2.25 Uhr attackierte ein 17-jähriger Jugendlicher in der Bahnhofstraße in Dornbirn eine zu diesem Zeitpunkt unbekannte Personen und verletzte diese durch Faustschläge ins Gesicht erheblich. Drei männliche Passanten kamen dem Opfer zu Hilfe. Dabei attackierte der 17-Jährige auch diese drei Männer, verletzte einen davon und fügte ihm schwere Verletzungen im Gesicht zu. Den anderen Männern drohte er mit weiterer Gewalt, sollten diese die Polizei verständigen.