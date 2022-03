Dornbirn gelingt der achte Streich in Folge

Der RHC Dornbirn gewinnt Heimspiel gegen Wimmis.

Dornbirn. Die Dornbirner Rollhockey-Cracks haben am Sonntag ihren achten Sieg in Serie eingefahren. Schlusslicht Wimmis stellte sich dabei aber als einen sehr hartnäckigen Gegner dar, spielte mutig drauflos und hätte eigentlich nach Chancen in der ersten Halbzeit führen müssen. Zweimal rettete das Metallgehäuse für die Heimischen, den Rest entschärfte der gut aufgelegte Rückhalt Abraao Gomes Da Silva bravourös, sodass bis zur Pause ein torloses 0:0 von der Anzeigentafel leuchtete.

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff gönnten sich die Gäste einen Abwehrfehler, der zum ersten Tor des Abends führte. Der Treffer tat dem Spiel gut und brachte ein wenig Wind in die Segel. Dornbirn fand zusehends immer besser in die Partie und kam zu deutlich mehr Torchancen. Einen Penalty versenkte Kapitän Brunner in der 36. Minute persönlich zur vielumjubelten 2:0 Führung. Als Hagspiel vier Minuten später per direktem Freistoß nachdoppelte, fiel bei den Gelb-Schwarzen sozusagen der Druck von den Schultern. Wimmis läutete nach einem abgelenktem Weitschusstor nochmals eine spannende Schlussphase ein, doch die Messestädter ließen sich nicht mehr bezwingen. Am Ende legten die Gäste nochmals alles auf die Waagschale und ersetzten ihren Torhüter durch einen weiteren Feldspieler. Dornbirn kam zwar nochmals zum Jubeln, doch das „Empty Net Goal“ in den Schlusssekunden wurde nicht anerkannt.