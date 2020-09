Dornbirn geht zum Auftakt in Diessbach unter

RHC Dornbirn verliert Saisonauftaktspiel.

Dornbirn. Es wurde wie erwartet die schwere Partie für die ersatzgeschwächten Dornbirner. Die Hausherren dominierten den Saisonauftakt und spielten die Messestädter besonders in der ersten Halbzeit regelrecht an die Wand. Bereits nach zwei Minuten musste Neuzugang Maturano durch eine blaue Karte vom Feld, kurz vor Ablauf der Zeitstrafe schoss der Ex-Dornbirner Alberto Garcia seine Farben in Führung. Effizient zeigte sich Pascal Kissling vom Punkt, der Torhüter Mirantes per Penalty zweimal an der gleichen Stelle erwischte. Brunner & Co waren von Beginn an unter Druck, hatten auch danach gegen das Pressingspiel der Diessbacher kein Rezept und gerieten bis zur Halbzeit aussichtslos mit 0:6 in Rückstand.