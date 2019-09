Dornbirn geht gegen Salzburg unter

Die Dornbirner Bulldogs mussten sich Red Bull Salzburg zu Hause deutlich mit 0:5 geschlagen geben.

Nach dem knappen 1:2-Sieg nach Verlängerung zum Saisonauftakt in Innsbruck ging es für den Dornbirner EC heute zu Hause gegen Red Bull Salzburg weiter. Und die Gäste starteten stark ins Spiel und gingen bereits in der 3. Minute durch Pallestrang mit 0:1 in Führung. Die Dornbirner brauchten etwas, um ins Spiel zu kommen. Dennoch blieben die Salzburger das bessere Team und erhöhten noch vor der ersten Pause durch Rauchenwald (17.) auf 0:2.

Salzburg im 2. Drittel zu stark

Bulldogs auch im 3. Drittel chancenlos

Im letzten Drittel kamen die Bulldogs mit viel Schwung aus de Kabine und drücken auf den ersten Treffer. Das Tor schien am heutigen Abend aber weiterhin wie vernagelt. In der 47. Minute erhöhte Salzburg durch Herburger dann auf 0:5. Am Ende kassierten die Bulldogs eine klare Niederlage gegen sehr effiziente Salzburger. Am kommenden Wochenende stehen zwei Auswärtsspiele bei Fehervar und den Vienna Capitals auf dem Programm der Bulldogs.