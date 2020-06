Dornbirn: Fünf Verletzte nach Auffahrunfall

Dornibirn - Ein vollbesetzter Pkw an einer roten Ampel in Dornbirn einem stehenden Fahrzeug auf. Fünf Personen wurden verletzt.

Ein 19-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Montagabend in Dornbirn auf der Stadtstraße in Richtung Dornbirn-Schwefel. Auf Höhe der Kreuzgasse fuhr er einem stehenden Pkw auf, welcher vor der auf Rot stehenden Ampel stand.