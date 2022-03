Dornbirn fordert Spitzenreiter Diessbach

Der RHC Dornbirn empfängt den Tabellenführer am Samstag in der Stadthalle.

Dornbirn. Der April steht für Dornbirns Rollhockey-Cracks ganz im Zeichen der Heimspiele. Noch drei Qualifikationsspiele haben die Dornbirner zu bestreiten, am Samstag kommt Spitzenreiter Diessbach zum Topspiel der Runde in die Stadthalle.

Die Partie wird aus mehreren Sichten spannend und interessant. Die Seeländer können in ihrem letzten Spiel mit einem Punktmaximum den Qualifikationssieg fixieren, aber theoretisch auch noch zwei Ränge nach hinten gereiht werden und ihr Playoff-Heimrecht verlieren. Schaffen es die Messestädter dem Topfavoriten ein Bein zu stellen, haben auch sie noch die Chance in der Tabelle ganz nach oben zu klettern. Das Playoff wurde durch den Derbysieg letzten Samstag bereits erreicht, jetzt streben Brunner & Co das nächste Ziel an, mit einer Platzierung der ersten beiden Ränge den Playoff-Heimvorteil zu erreichen.