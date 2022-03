Dornbirn fixiert nach Derbysieg Playoff-Halbfinals

Der RHC Dornbirn gewinnt gegen Wolfurt.

Dornbirn. Im Duell der Lokalrivalen setzten sich am vergangenen Samstag die Dornbirner auch im Rückspiel knapp mit 6:5 durch und rollen drei Spiele vor Qualifikationsende direkt ins Playoff-Halbfinale. Die Gäste gingen in der Stadthalle zweimal in Führung, ehe die Dolce-Truppe das Blatt noch vor dem Pausentee zum Wenden brachte.