Dornbirn feilt an Attraktivität

Pandemie habe die Voraussetzungen verändert.

Man werde die Innenstadt jedoch auch weiterhin nicht vernachlässigen. "Wir haben in den letzten Jahren viel investiert und müssen in den kommenden Jahren viel investieren, damit die Innenstadt kräftig und stark bleibt. Das hätten wir aber so oder so tun müssen", betont Fässler. Dazu gehören neben Investitionen in die Fahrradinfrastruktur auch jene in die Fußgängerzone. "Der Marktplatz kommt langsam in die Jahre", räumt der Stadtrat ein. Entsprechend muss die Aufenthaltsqualität gesteigert und der Mix aus Handel, Gastronomie, Wohnen und Dienstleistungen erhalten werden.