Dornbirner Anfangsfurioso bringt ersten Saisonsieg

Aaron Kircher und Co. boten beim 2:0-Erfolg in Amstetten eine Klasseleistung

Der Liveticker vom Spiel Amstetten vs FC Mohren Dornbirn

Die Rothosen hatten auch in den zweiten 45 Minuten keine große Mühe, um diesen Vorsprung zu verteidigen. So feierte die Mader-Elf einen verdienten 2:0-Erfolg in Niederösterreich, dies war zugleich der erste volle Erfolg in dieser noch jungen Saison der 2. Liga.