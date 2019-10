Dornbirn feiert das Lesen

Vom 13. bis 20. Oktober 2019 laden die Dornbirner Büchereien zum Literaturfestival ein.

Dornbirn. Das größte Literaturfestival Österreichs geht in die nächste Runde! Mit einer Sonntagsmatinée mit Bernarda Gisinger und Didi Hartmann und herbstlichen Gedichten von Rainer Maria Rilke bis Franz Hohler eröffnet die Dornbirner Stadtbibliothek das Literaturfestival „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek.“ Das Motto der stimmungsvollen Matinée am Sonntag, 13. Oktober 2019 um 10 Uhr lautet „Bunt sind schon die Wälder – Herbst in der Natur, in der Liebe, im Kopf“. Auf dem Programm stehen Literatur und Musik sowie ein kleines Frühstück im Anschluss.